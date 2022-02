Augmentation des vols de voitures à Saint-Laurent

Le nombre de vols de voitures entre novembre et décembre a augmenté de 138% en 2021 par rapport à 2020. Ce phénomène n’est pas unique à Saint-Laurent et s’avère difficile à contrer, selon le SPVM.

Près de 120 vols de voitures ont été rapportés par le Poste de quartier 7 du SPVM lors de son rapport bimensuel concernant les mois de novembre et décembre. C’est 69 de plus qu’en 2020, alors qu’on en avait répertorié 50.

Les vols dans les véhicules, quant à eux, ont augmenté de 50% pour se chiffrer à 75. Selon le chef du poste de quartier 7, Jean Robillard, il est cependant difficile de comparer les chiffres avec 2020.

«C’est difficile de comparer parce qu’on a une année 2021 plus occupée, même si la pandémie n’est pas terminée, a-t-il mentionné lors de la séance du conseil d’arrondissement de février. Par contre, les vols de véhicules, pas juste à Saint-Laurent, sont en grande augmentation. Je peux le confirmer.»

La facilité qu’ont les voleurs à effectuer des vols électroniques serait notamment en cause. «Tous les véhicules qui ont des commandes ou démarreurs à distance peuvent être volés à l’aide d’un simple dispositif électronique», continue-t-il.

Cette pratique est difficile à contrer selon le commandant. «On travaille avec les enquêteurs et le bureau d’assurance du Canada pour essayer de trouver des moyens de prévention encore plus efficace, explique-t-il. Mais je ne vous cacherai pas que quand on arrête trois personnes, il y en a trois qui prennent leur place.»

Des équipes du poste 7 ont été affectées à cette problématique, et à celle des vols de catalyseurs afin de trouver des solutions.

Prévention

Plusieurs actions peuvent être prises afin de prévenir un vol de véhicule. L’installation d’un système d’antidémarrage et d’un cadenas de volant peut compliquer la tâche des voleurs. Les systèmes d’alarme et de repérage peuvent également être dissuasifs.

Le burinage est également une technique conseillée pour dissuader les vols. Il s’agit de l’identification de plusieurs pièces principales du véhicule en gravant un code alphanumérique associé au numéro d’identification du véhicule.

Sur son site Internet, le SPVM rappelle également que deux infractions au code de la sécurité routière existent en lien avec le fait de laisser son véhicule en marche, sans avoir retiré les clés du contact ou sans avoir barré les portes sans surveillance. L’amende qui leur est liée peut atteindre 30$ plus les frais.

Autres statistiques

Outre les vols de voitures et à l’intérieur de celles-ci, les statistiques criminelles sont demeurées relativement stables en novembre et décembre.

Les crimes contre la personne rapportés sont notamment passés de 120 à 98 par rapport à 2020. Les vols qualifiés s’élèvent quant à eux à 13, comparativement à 8 l’année dernière.