Un ancien du CS Saint-Laurent fait vibrer le Stade olympique

L’ancien joueur du Club de soccer Saint-Laurent, Ismaël Koné, a inscrit un but lors de la victoire de 3-0 du CF Montréal contre le club mexicain Santos Laguna. Le directeur technique du CS Saint-Laurent, Rocco Placentino espère maintenant que ses joueurs s’inspireront des succès du joueur 19 ans.

Acquis en août dernier du CS Saint-Laurent, Ismaël Koné en était à sa première titularisation pour Montréal dans un match crucial de huitième de finale de la ligue des champions de la CONCACAF.

Le joueur évoluant au milieu de terrain a saisi l’occasion pour inscrire un but et être dominant à son poste en enregistrant notamment un taux de passes complétées de 93%.

«Déjà quand il m’a texté pour me dire qu’il allait jouer, j’étais vraiment content, raconte Rocco Placentino. Mais quand il a marqué, j’ai pleuré. La réaction que j’ai eue pour ce joueur-là, c’est profond. C’est un joueur vraiment spécial.»

Selon l’ancien joueur de l’Impact de Montréal, le gabarit, les habiletés techniques et l’arsenal de passes, longues ou courtes, font du jeune montréalais un joueur complet, qui peut également marquer des buts.

«Avec nous, il marquait des buts parfois à 35 mètres du filet, explique-t-il. Je pense qu’il peut avoir un futur, non seulement en MLS, mais aussi dans des clubs en Europe.»

Une inspiration

Ismaël Koné a passé près de quatre ans au CS Saint-Laurent, après avoir été formé par les Panthers de NDG. Son passage lui aura toutefois permis d’apprendre beaucoup sur le soccer, mais également sur la vie en dehors du terrain.

«Avec nos entraîneurs, on veut inculquer à nos jeunes que peu importe ce qui se passe dans les autres sphères de leurs vies, s’ils se dévouent et gardent le cap sur leur objectif, de bonnes choses vont leur arriver, affirme-t-il. Je crois qu’on a aidé Ismaël à rester sur le bon chemin, et maintenant on espère qu’il va continuer.»

Le directeur technique espère que les autres jeunes de l’équipe de Saint-Laurent s’inspireront des performances de Koné.

«C’est une chose positive pour les autres jeunes de notre club, mais aussi pour tous les autres clubs au Québec, partage M. Placentino. Les jeunes ont la preuve vivante qu’en faisant les sacrifices, on peut se rendre au niveau professionnel.»

Le CS Saint-Laurent s’affaire présentement à compléter son effectif pour la saison 2022 qui débutera au mois de mai. Le club évoluera pour la première fois cette année dans la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ).

D’ici là, la saison à domicile d’Ismaël Koné et du CF Montréal en MLS débute le 5 mars par un match contre l’Union de Philadelphie au Stade olympique.