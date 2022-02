Deux victoires à leur retour au jeu pour les Patriotes

L’équipe masculine de division 1 des Patriotes du CÉGEP Saint-Laurent a remporté ses deux matchs de la fin de semaine, soit ses deux premières parties depuis le mois de décembre.

Les Patriotes ont remporté leur premier match par la marque de 5 à 2 contre les Dragons du Collège Laflèche. Le second match, contre les Rebelles du CÉGEP de Sorel-Tracy, s’est terminé en tirs de barrage par la marque de 5-4 en faveur de Saint-Laurent.

Ce retour au jeu a fait du bien aux joueurs qui avaient pu recommencer à s’entraîner à la fin du mois de janvier. Leur dernier match remontait cependant au 5 décembre.

«C’est tout un soulagement, souligne le directeur du programme des Patriotes, Hugo Lamoureux. Il était temps qu’ils reviennent à la compétition parce que la motivation commençait à manquer. C’est bien beau pratiquer, mais les joueurs veulent compétitionner, ils veulent une finalité.»

Dans une entrevue diffusée sur la page Facebook de l’équipe après leur victoire contre le collège Laflèche, l’attaquant Mickaël Gagné, auteur de deux buts, avance que la pause a eu pour effet de galvaniser l’équipe pour leur retour au jeu.

«On était comme des lions déchaînés qui voulaient manger leur repas, partage le joueur de 19 ans. Même si la pause de Noël a été plus longue, je pense qu’elle nous a permis de reprendre nos forces. L’équipe va être meilleure à chaque match.»

Impacts différents

La pause prolongée des fêtes a toutefois eu un impact négatif sur d’autres joueurs alors que trois d’entre eux sont partis jouer aux États-Unis et trois autres ont abandonné le programme.

«Les joueurs ne savaient pas s’ils allaient pouvoir revenir ou non au jeu cette année alors certains se sont tournés vers les États-Unis, où les matchs étaient possibles, explique M. Lamoureux. Pour les abandons, ce n’est pas uniquement au hockey qu’on remarque ça, mais dans tous les sports.»

Cette situation a notamment affecté l’équipe de division 2, dont les meilleurs joueurs ont été rappelés au niveau supérieur. Les perspectives pour le reste de la saison sont donc différentes pour les deux équipes.

«En division 1, on est en tête du classement donc on pense qu’on va être capable de compétitionner jusqu’en séries, avance-t-il. En division 2 c’est certain qu’on a moins de profondeur donc ça va être plus difficile.»

Il est maintenant possible d’assister aux matchs à domicile des Patriotes qui ont lieu à l’aréna Ronald Caron sur présentation du passeport vaccinal.