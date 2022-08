Denis Coderre devient chroniqueur sportif à la radio

Un nouveau défi pour Denis Coderre… ou plutôt un retour à ses anciennes amours. L’ancien maire de Montréal sera chroniqueur dans une émission quotidienne sur les ondes de la radio sportive 91,9 Sports dès le 29 août prochain.

La nouvelle a d’abord été rapportée par La Presse puis partagée par Denis Coderre. L’ex-politicien devrait collaborer à l’émission de l’animateur Jean-Charles Lajoie. L’annonce officielle aura lieu dans la matinée, lors du dévoilement de la programmation de la station, une chaîne du réseau RNC Média.

L’ancien maire de Montréal ne fera donc pas un retour en politique. Hier, sur son compte Facebook, Denis Coderre a toutefois attisé la curiosité des internautes avec un mystérieux message.

«Je crois que je vais faire les nouvelles demain [mercredi]», avait-il indiqué sur le réseau social.

«Un retour se prépare… ou deux… À suivre les amis.es. En tout cas, ça va faire jaser beaucoup et ça va brasser dans les chaumières. En fait c’est le 17, mercredi», avait-il précisé.

L’ancien maire de Montréal aime le domaine sportif, notamment la boxe. Même lorsqu’il était député et ensuite maire de Montréal, il était connu pour son amour du sport. Il y a un mois, M. Coderre a rejoint l’administration du promoteur de boxe Eye of the Tiger Management (EOTTM).

C’est aussi un retour au micro pour l’ex-élu, lui qui a fait de la radio avant la politique. Il a aussi effectué un court passage au 98,5 FM en 2018.