Autobus, enseignants, COVID-19: une rentrée scolaire «normale»?

Pour une troisième année consécutive, le retour à l’école est marqué par de nombreuses inquiétudes. La pénurie d’enseignants qualifiés et d’autres membres du personnel, l’absence d’autobus scolaires et le spectre de la COVID-19 viennent noircir le tableau d’une rentrée scolaire encore une fois atypique.

Il est difficile d’avoir une idée précise des écoles qui sont les plus affectées par la pénurie d’enseignants. Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a été le seul parmi les centres de services et commissions scolaires de la métropole à répondre aux questions de Métro à ce sujet.

Le CSSDM affirme être dans une campagne de recrutement «intensive» pour remplir ses classes d’enseignants et de personnel. La situation dans ses établissements semble toutefois s’améliorer. Cependant, aucun chiffre n’est disponible quant au nombre de postes toujours vacants. C’est aussi le cas pour le nombre d’enseignants recrutés, qu’ils soient qualifiés ou non.

«Les équipes du CSSDM conjuguent leurs efforts au quotidien pour recruter de nouveaux enseignants et le personnel non enseignant nécessaires dans nos établissements, explique le CSSDM. Bien que nos besoins soient importants, la plupart des postes sont pourvus.»

Néanmoins, le corps professoral demeure préoccupé. Le vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec, Léandre Lapointe, s’inquiète de voir ce phénomène s’amplifier et toucher directement les élèves.

«On arrive aujourd’hui avec plusieurs enseignants manquants et on va engager à peu près n’importe qui. […] La classe, ce n’est pas un endroit de gardiennage. En bout de ligne, qui est-ce qui va payer pour ça? C’est la qualité de l’enseignement», dit-il.

Lui non plus ne parvient pas à obtenir des chiffres exacts sur le recrutement d’enseignants pour la rentrée scolaire. Selon lui, la situation n’est pas «extrêmement alarmante» pour le moment, mais il s’attend toutefois à une rentrée «compliquée».

Des autobus arrivés à temps

Plus tôt dans la semaine, la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) avait annoncé le rejet de l’entente de principe entre le gouvernement du Québec et les transporteurs scolaires. Ces derniers n’étaient pas satisfaits des conditions de l’entente proposée.

Le cabinet du ministère de l’Éducation a ensuite expliqué jeudi qu’une entente de principe a été finalement acceptée par les partis. Les centres de services scolaires ont par la suite la tâche d’organiser le service.

Face au potentiel bris de service d’autobus, une augmentation de marcheurs et de voitures aux alentours des écoles est à prévoir. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) être au fait de la situation et que des mesures seront mises en place sans préciser leur nature.

«Il est difficile pour nous de qualifier ou de quantifier lesdites mesures, car elles vont différer en fonction des besoins locaux, du nombre d’institutions scolaires touchées et de leur situation particulière», explique le SPVM.

Pas de mesures sanitaires

Le gouvernement avait mis en place de nombreuses mesures dans les milieux scolaires au cours de la pandémie. Les «bulles-classes», le port du masque et l’enseignement à distance pour les élèves atteints de la COVID-19 étaient alors devenus une nouvelle réalité.

Bien que la crainte d’une énième vague de COVID-19 plane au-dessus du Québec, c’est une rentrée scolaire de type prépandémique cette année pour les élèves. Aucune «bulle-classe» ne sera mise en place et le masque pourra rester à la maison. L’enseignement à distance ne reprend pas non plus.

«Ce dont le ministère nous parle, c’est une rentrée sanitaire normale, explique Léandre Lapointe. Ce qu’on nous dit, c’est que les pourcentages de jeunes qui ont reçu un ou deux vaccins sont élevés.»