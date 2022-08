Transporteurs scolaires: une nouvelle entente est conclue avec Québec

Le Centre de services scolaire de Laval (CSSDL) annonce qu’une nouvelle entente de principe est survenue entre Québec et les transporteurs scolaire.

«Dans le cadre de cette entente, les transporteurs scolaires se sont engagés à offrir le service de transport scolaire aux élèves y ayant droit, et ce, dès la rentrée scolaire. Nous sommes désolés des inconvénients causés par cette situation et nous nous réjouissons de cette nouvelle entente qui permettra d’assurer une rentrée scolaire réussie!», peut-on lire dans un communiqué du Centre de services scolaire de Laval, diffusé jeudi soir.

Par précautions, les parents doivent tout de même s’assurer d’avoir un plan B pour amener leurs enfants à l’école lors de la rentrée du 26 août. Il est possible que certains bus scolaires soient en retard.

Des négociations acharnées

Rappelons que vendredi dernier, la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) et le gouvernement avaient initialement conclu une entente, ce qui assurait le transport scolaire pour la rentrée de septembre. C’est du moins ce qu’ils avaient cru.

L’accord de 6 ans devait alors être soumis aux membres de la Fédération pour être adopté. Ceux-ci devaient à leur tour négocier avec leur centre de services scolaires ou commission scolaire respective.

Finalement, la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) a annoncé mardi dernier le rejet de l’entente de principe entre le gouvernement du Québec et les transporteurs scolaires, car plusieurs transporteurs scolaires n’avaient pas accepté l’entente de principe intervenue vendredi dernier entre le gouvernement et la FTA.