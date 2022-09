La STM signe une entente avec les fournisseurs en transport adapté

La Société de transport de Montréal (STM) a signé une entente d’une durée de six ans avec les huit principaux fournisseurs en transport adapté de Montréal. Cette entente vise à contrer la pénurie de chauffeurs en transport adapté dans la métropole et la crainte d’un bris de service pour sa clientèle à mobilité réduite.

L’entente vise à consolider l’actuel bassin de chauffeurs en transport adapté tout en attirant de nouvelles recrues pour faire face à la reprise de l’achalandage. Elle comprend ainsi une bonification de 7,4 M$ dès la première année.

Les paramètres de cette entente vont certainement contribuer à encourager les chauffeurs à se fidéliser à la Société de transport de Montréal et à aller recruter de nouveaux candidats. Les porte-paroles des fournisseurs en transport adapté de Montréal

«La STM travaille de concert avec les intermédiaires de l’industrie du taxi pour mettre en place des conditions plus attrayantes pour les chauffeurs dans le but d’assurer les déplacements de la clientèle du transport adapté, a déclaré le président du conseil d’administration de la STM, Éric Alan Caldwell. La pénurie de chauffeurs de taxi doit être prise au sérieux et l’entente ne sera pas suffisante pour régler cet enjeu sociétal dans ce domaine.»

Les fournisseurs en transport adapté accueillent cette entente comme une «excellente nouvelle», indiquant qu’il s’agit d’une «bouffée d’air frais» pour ce secteur.

«Le calcul est simple, moins de chauffeurs disponibles signifie moins de véhicules en transport adapté sur la route afin de répondre aux besoins de nos clients. […] Pour pallier cette situation, il faut rendre le secteur attrayant. Nous sommes heureux de constater aujourd’hui que la STM voit la chose du même œil et passe de la parole aux actes», ont déclaré dans un communiqué les porte-paroles des fournisseurs.

L’entente est conclue entre la STM et les fournisseurs Taxi Para-Adapté, Van Medic, Rosemont Transport Van Adapté et Taxelco.