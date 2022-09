Vélo, piétons: Montréal s’attaque à la sécurité des rues locales

La Ville de Montréal injectera 15 M$ annuellement pour son plan d’action Vision Zéro 2022-2024, soit 5 M$ supplémentaires à l’enveloppe précédente, pour atteindre l’objectif de zéro mort et blessé grave sur ses routes d’ici 2040. En plus des efforts déjà mis sur les grandes artères, les 19 arrondissements pourront, dès cet automne, soumettre des projets de réaménagement à la ville-centre pour protéger les piétons et les cyclistes sur les rues locales.

C’est aux abords de l’école École Armand-Lavergne, réaménagé en 2020, que la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle, et la conseillère associée à la mobilité active, Marianne Giguère, ont dévoilé leur nouveau plan. Celui-ci mise beaucoup sur la sécurité des piétons, notamment par l’optimisation des intersections avec feux piétons. En collaboration avec le ministère des Transports du Québec, un projet pilote permettra de déployer des traverses à mi-îlots partout dans la métropole. Elles suivront le modèle de celles installées sur le Réseau express Vélo (REV) sur Saint-Denis.

C’est vraiment pour les piétons qu’il faut mettre le plus d’énergie Marianne Giguère, conseillère associée à la mobilité active

Un projet pilote de surveillance des voies cyclables, en collaboration avec l’agence de mobilité durable, viendra lui aussi s’inscrire dans ce nouveau plan.

Pour permettre aux pompiers de se déplacer dans les rues réaménagées, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) se dotera prochainement de camions de plus petites tailles.

Les arrondissements peuvent soumettre leurs projets de réaménagement à la ville-centre afin que les rues locales puissent être sécurisées au même titre que les artères principales. Selon la Ville, presque tous les arrondissements ont déjà soumis des projets. Anjou, Ville-Marie et L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève ne l’ont pas encore fait.

Protection des enfants et des aînés

Le nouveau plan vient ainsi élargir la sécurisation aux abords des lieux fréquentés par les aînés, comme les résidences pour personnes âgées. La Ville souhaite aussi protéger les tout-petits et leurs accompagnateurs aux abords des CPE et garderies. «C’est sûr qu’ils ne se déplacent pas tout seuls, mais on veut favoriser la paix d’esprit pour ceux qui les accompagnent», explique Marianne Giguère.

La Ville souhaite aussi accentuer les efforts à l’égard des virages à gauche. C’est dans ce contexte qu’ont lieu le plus de collisions impliquant un piéton ou cycliste.

La directrice générale de Piéton Québec, Sandrine Cabana-Degani, accueille favorablement l’importance accordée aux piétons dans le nouveau plan Vision Zéro 2022-2024. Elle rappelle que les piétons représentent la plus grande partie des usagers sur la route qui sont blessés gravement ou mortellement à Montréal.

«Année après année, c’est entre 40% et 86% de toutes les personnes décédées d’une collision routière qui se déplaçaient à pied, dit-elle. Les personnes aînées sont surreprésentées [dans ces chiffres]».

Les décès qui stagnent depuis 2016

Selon les données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le nombre de décès sur les routes est en stagnation depuis 2016 à Montréal. La métropole affichait 29 décès sur le réseau routier montréalais en 2021, contre 31 en 2020.

Pour la conseillère associée à la mobilité active, ces données sont à prendre avec recul considérant que le parc automobile ne cesse d’accroître.

«Depuis 2016, le nombre de véhicules qui circulent sur le réseau a augmenté. Donc, comme le nombre de décès et de blessés graves est stable, ont peut déduire […] qu’il y a quelque chose quelque part qui fonctionne un peu.» Mariane Giguère

Sandrine Cabana-Degani souligne aussi qu’en plus du nombre de véhicules, c’est leur taille qui a aussi augmenté. Selon elle, il est nécessaire d’agir pour contrebalancer la taille importante des nouveaux véhicules de type VUS.

Il y a quelques jours, le bureau du coroner du Québec a publié son rapport une collision mortelle entre deux cyclistes à l’intersection Berri et Ontario. La coroner Marilynn Morin recommande à la Ville une réfection de l’intersection et que les policiers déclenchent systématiquement une enquête après un accident grave impliquant ou non un véhicule motorisé.

Des mesures transitoires ont été mises en place et la Ville n’écarte pas la mise en place de pistes cyclables unidirectionnelles des deux bords de la rue. D’importants travaux de la Société de transport de Montréal ont actuellement lieu au niveau de l’intersection. Ces derniers doivent se terminer à la fin de l’année 2024, repoussant de possibles réaménagements en 2025.

Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez un résumé quotidien de l’actualité de Montréal. J’accepte de recevoir des communications du Journal Métro