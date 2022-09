Concordia: des étudiants en grève pour une semaine de relâche

Plusieurs associations étudiantes de l’Université Concordia ont décidé d’organiser une semaine de grève afin de manifester contre le report de l’implantation d’une semaine de relâche pendant la session d’automne.

Dans la plupart des universités, les étudiants bénéficient d’une «semaine de lecture» ou «semaine de relâche» chaque session (y compris l’automne) afin d’avancer leurs projets et se préparer pour des examens. À l’Université Concordia, cette semaine de relâche est appliquée uniquement au printemps. L’institution a exceptionnellement accordé une «journée de lecture» le 11 octobre cette année, journée pendant laquelle les bâtiments et les bibliothèques de Concordia restent ouverts, mais aucun cours ou activité pédagogique n’aura lieu.

Ce n’est qu’en 2023 qu’une semaine de lecture sera mise en place l’automne à Concordia.

Pour les associations étudiantes, il s’agit d’une aberration. «Concordia a décidé qu’il faudrait une autre année universitaire entière pour se concentrer sur la sensibilisation à la semaine de lecture d’automne […]. Ce n’est tout simplement pas suffisant», affirme la Fédération des associations des arts et des sciences (FAAS), sur son site officiel. Il ne faut pas attendre une année de plus pour avoir une semaine de lecture.»

Une semaine de lecture donne à tous les étudiants le temps de rattraper leurs études. Cela peut essentiellement augmenter la réussite des élèves. Extrait du site web de la Fédération des associations des arts et des sciences (FAAS).

L’association étudiante a tenu à rappeler que la plupart des universités du Québec et du Canada ont une semaine de lecture d’automne depuis des années. «Il a été prouvé (qu’une semaine de lecture à l’automne) améliore le bien-être et la santé mentale des étudiants et atténue le stress et l’anxiété en offrant aux étudiants l’occasion de se détendre et de décompresser», ajoute la FAAS.

Lundi, l’association tentera de rediriger les étudiants qui se présentent en classe vers les bureaux de scrutin pour les élections provinciales.

Les cours auront lieu, affirme Concordia

Sur son site officiel, Concordia a répondu à l’avis de grève. L’institution dit respecter «la liberté des étudiants d’exprimer leurs opinions et de manifester pacifiquement». Toutefois, les cours auront lieu et l’institution demande qu’ils ne soient pas perturbés.

«Les élèves en grève ne peuvent pas empêcher les autres d’entrer ou de sortir de nos bâtiments et salles de classe. Les étudiants qui souhaitent assister aux cours doivent pouvoir le faire», mentionne l’université.