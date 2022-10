Le basketball reconnu par Montréal comme une «pratique rayonnante»

Le conseil municipal a adopté une «Déclaration pour souligner la pratique rayonnante du basketball à Montréal», lors de son assemblée du 19 septembre. Une initiative appuyée par la mairesse Valérie Plante et saluée par divers organismes locaux.

Plusieurs raisons sous-tendent cette déclaration d’amour de la Ville au basketball: la présence de plus en plus remarquée de Québécois et de Montréalais au sein de la NBA, tels que Chris Boucher, Bennedict Mathurin, Luguentz Dort et Khem Birch, joueurs des Raptors de Toronto; le travail de plusieurs OBNL afin de favoriser le développement des jeunes; ou encore la franche réussite de l’Alliance, équipe fondée en 2021 et évoluant au sein de la Ligue élite canadienne de basketball.

Depuis plusieurs années, les initiatives locales liées au basketball se multiplient afin de favoriser le développement de jeunes, particulièrement dans l’est de la ville. Comme l’a souligné le conseil municipal, l’OBNL Les Ballons intensifs travaille notamment depuis 2009 à rendre ce sport accessible aux jeunes issus de milieux défavorisés.

«On espère que cette reconnaissance va apporter de nouvelles ressources, tant financières que logistiques, pour les organismes qui utilisent le sport comme outil d’intervention, a réagi le cofondateur et directeur général des Ballons intensifs, Ernest Jr Edmond. Le fait que la Ville reconnaisse le basketball, c’est comme une ode et un clin d’œil à tous les organismes pour le travail fait depuis plusieurs années.»

Montréal compte actuellement 36 espaces sportifs destinés à la pratique du basketball. La discipline est en deuxième position derrière le soccer en matière d’installations disponibles. Son rayonnement est également possible grâce au développement d’infrastructures dans des quartiers où l’offre est faible. Cet été, un gymnase a par exemple vu le jour dans le quartier de Rivière-des-Prairies. Construit par Canada Elite Montréal, le terrain, qui se situe dans une église, permet aux jeunes du secteur de rêver à la NBA.

À l’échelle internationale, Montréal aura bientôt de nouveau l’occasion de briller à domicile puisqu’elle accueillera les talents locaux Chris Boucher et Khem Birch le 14 octobre dans un match préparatoire qui opposera les Raptors de Toronto aux Celtics de Boston.

