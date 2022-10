La Maison Tangente, un triplex rénové pour accueillir des jeunes en situation d’itinérance, a été inaugurée ce vendredi 14 octobre. La députée d’Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, Soraya Martinez Ferrada, était présente pour l’occasion, dans le quartier Maisonneuve.

Le projet de la Maison Tangente: «offrir un toit dans un contexte qui encourage l’apprentissage des compétences de vie et les responsabilités en matière de logement», explique le ministère fédéral du Logement.

Le salon principal du triplex, par exemple, a été converti en un espace commun qui comprend une cuisine commune.

Au total, six logements sont à présent disponibles pour ces jeunes de 18 à 25 ans en situation de vulnérabilité ou à risque d’itinérance. Ce projet a vu le jour grâce à un financement de 1,7 M$ d’Ottawa. Il est issu de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).