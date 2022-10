De nouvelles nominations au Conseil jeunesse de Montréal

Le Conseil jeunesse de Montréal (CJM), qui a pour mandat de conseiller les élus municipaux sur les enjeux des 12 à 30 ans, accueille une nouvelle membre.

Mme Mowahib Hassan Doualeh sera la nouvelle membre du conseil, comme annoncé par Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Mme Doualeh, étudiante en sciences politiques à l’Université de Concordia, s’est impliquée à la Commission des étudiants du Canada où elle a acquis de l’expérience en défense des intérêts des jeunes auprès de représentants gouvernementaux. En mars 2022, elle a pu échanger avec la militante féministe pakistanaise Malala Yousafzai sur l’éducation des femmes au Canada et dans le monde. Elle s’engage également à «défendre plus particulièrement les jeunes en situation de marginalisation afin d’assurer leur pleine inclusion au sein de la communauté montréalaise», comme annoncé dans un communiqué de la Ville de Montréal.

Les mandats renouvelés sont ceux de Mme Rime Diany et du président M. Pentcho Tchomakov. Mme Diany, étudiante en médecine à l’UdeM et récipiendaire de la Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, a une grande expérience de bénévolat, ayant notamment orchestré une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds pour les Rohingyas, un peuple victime de génocide au Myanmar. M. Tchomakov, qui vient de terminer une maîtrise en génie informatique à l’École polytechnique de Montréal et qui est gestionnaire de produit dans un laboratoire d’intelligence artificielle, a de l’expérience en leadership. Il a organisé plusieurs conférences sur le sujet ainsi que sur la diversité et l’inclusion en génie. Il désire poursuivre son mandat en se concentrant «sur l’action citoyenne des jeunes, le transport et les services en commun et la planification de la ville intelligente du 21e siècle».