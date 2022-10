Coups de feu tirés sur le terrain de l’école primaire Louis-Dupire

En milieu de nuit, des coups de feu ont été tirés dans la cour de l’école Louis-Dupire, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Le Service de police de Montréal (SPVM) enquête présentement sur l’évènement.

À l’heure actuelle, aucun blessé et aucune arrestation n’ont été rapportés. Les policiers ont reçu un appel vers 22h15. On leur a indiqué que des coups de feu ont été tirés à l’intersection des avenues Pierre-de-Coubertin et de Carignan, et que les tireurs ont quitté à pied.

Des chiens de l’escouade canine du SPVM ont repéré des douilles dans la cour d’école vers 23h45. En réaction, un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur. Les enquêteurs et les techniciens analysent la scène pour comprendre les évènements.

Questionnée par Métro, le Centre de services scolaire de Montréal n’a toujours pas indiqué si des cours serait annulés en raison de l’événement.