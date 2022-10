Tunnel Hippolyte-La Fontaine: trop tôt pour crier victoire

Tout semble s’être bien passé sur le réseau routier en cette première journée des travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ) a enregistré des temps de parcours «très compétitifs», mais ne veut pas crier victoire trop vite. De nombreuses personnes ont décalé leur déplacement en ce lundi d’Halloween, suspecte-t-on.

«Ça s’est très bien passé ce matin, mais on pense que ce n’est pas représentatif de la situation, explique le porte-parole du MTQ, Louis-André Bertrand. Il y a probablement plusieurs personnes qui ont décidé de décaler leur déplacement aujourd’hui en faisant du télétravail.»

Le MTQ a enregistré des temps de parcours inférieurs à la moyenne des dernières semaines au départ de la Rive-Sud. Jusqu’à cinq minutes étaient nécessaires pour certains automobilistes venant du secteur de Mortagne. Une congestion significative vers la Rive-Sud a quand même été enregistrée avec des déplacements avoisinants les 25-30 minutes.

On pense qu’il y a un volume important de personnes qui ont décidé de reporter leur déplacement à une journée plus tard dans la semaine. Au cours des prochains jours et prochaines semaines, c’est là qu’on aura un portrait plus juste de la situation.

Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable