Un adolescent porté disparu dans l’Est-de-l’île

Mickaël Chaput Bonneville, un adolescent de 14 ans, a été aperçu pour la dernière fois alors qu’il quittait son domicile familial dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ce matin vers 7h55.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) précise que le jeune garçon souffre de troubles cognitifs. Il mesure 1,85 m (6 pi et 1 po), pèse 105 kg (230 lb), a les cheveux châtains et les yeux bruns.

Le SPVM demande la collaboration de la population et tous ceux ayant des informations peuvent les transmettre aux enquêteurs en appelant le 911 ou en contactant leur poste de quartier.

Le jeune adolescent était habillé d’un chandail gris, d’un manteau noir de la marque Westkins et de souliers bleu pâle de la marque Under Armour. Mickaël Chaput Bonneville aurait également un sac à dos de marque Puma et une couverture de lit bleu foncé avec des motifs de Jurassic Park.