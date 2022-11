Des pompiers veulent suspendre les sauvetages nautiques

Suite à une intervention de sauvetage nautique ayant mené à une situation dangereuse pour quatre pompiers, l’Association des pompiers de Montréal (APM) réclame la suspension de telles opérations dans un communiqué de presse. Un pompier montréalais, Pierre Lacroix, est décédé lors d’un sauvetage nautique il y a un peu plus d’un an.

En plus de la demande de suspension, le syndicat des pompiers a aussi saisi la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST). L’association pointe du doigt des problèmes de formation et un non-respect de règles de sécurité au travail.

La seule solution est la suspension complète et intégrale du service de sauvetage nautique jusqu’à ce que la formation, les équipements, le nombre d’intervenants et d’embarcations ainsi que la capacité du service à gérer et intervenir dans de telles missions soient adéquats afin d’éviter de perdre des sauveteurs à nouveau Richard Lafortune, vice-président de l’APM par voie de communiqué

L’intervention qui a amené le syndicat à faire cette demande s’est déroulé près du pont Mercier dans la nuit du 24 au 25 octobre. Une équipe d’intervention de quatre membres était à la recherche d’une personne ayant sauté du pont lorsque l’embarcation des sauveteurs s’est retrouvée dans une zone non-navigable.

Dans son communiqué, l’APM dresse un parallèle entre cet évènement et l’intervention tragique ayant abouti à la mort de Pierre Lacroix. Les circonstances de ce décès sont par ailleurs sous investigation de la coroner Géhane Kamel.