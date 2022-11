Louis-Hippolyte-La Fontaine: de nouvelles mesures d’atténuation

Dès lundi, de nouvelles mesures pour atténuer la congestion routière liée aux réfections du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront mises en place. Québec veut promouvoir l’utilisation du transport collectif.

Une «navette santé» gratuite entre Boucherville et Montréal sera mise en service. Ayant comme point de départ les stationnements incitatifs de Touraine et de Mortagne, cette nouvelle ligne RTL-462 se rendra au terminus Radisson, puis jusqu’à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ce dernier arrêt vise à aider particulièrement les employés du réseau de la santé.

Le service RTL à la demande, qui offre un service de taxis collectifs pour les déplacements dans les parcs industriels de Longueuil et de Boucherville, verra sa zone couverte être élargie dès le 28 novembre. Les quartiers Harmonie, du Boisé, les stationnements incitatifs Sainte-Julie, de Touraine et de Mortagne seront desservis par RTL à la demande.

Prolongation de la remise de titres gratuits

Les utilisateurs des navettes exo-530, exo-521, exo-532, RTL-51, RTL-461 et, dès lundi, de la RTL-462, pourront recevoir deux titres de transport gratuits jusqu’au 18 décembre. Ces titres leur permettront de poursuivre leur trajet au sein du réseau de la STM après l’utilisation de la navette. Si la remise des titres prend fin le 18 décembre, les navettes demeureront gratuites pour les trois prochaines années, soit jusqu’à la fin des entraves majeures.

En fonction des besoins observés sur le terrain, des arrêts, dont la liste se trouve sur le site Web du ministère des Transports, ont été ajoutés sur le trajet des navettes.

Optimisation des navettes en place

À partir du 28 novembre, les lignes exo-520 et exo-521 seront fusionnées dans le but de permettre à la ligne exo-520 d’offrir un meilleur temps de parcours jusqu’au terminus Radisson. La ligne desservira aussi les stationnements incitatifs de Beloeil, Sainte-Julie et Radisson toutes les 30 minutes durant les heures de pointe.

Pour se rendre aux deux stationnements incitatifs de Boucherville, qui étaient desservis par la ligne exo-521, les usagers pourront utiliser le service RTL à la demande entre Sainte-Julie et Boucherville. Le service de navette fluviale gratuit entre le quai municipal de Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive a été prolongé jusqu’au 11 décembre.