McGill reçoit 5,1 M$ pour la recherche sur les maladies pandémiques

L’Université McGill et l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill reçoivent un nouveau financement de 5,1 millions de dollars provenant de la Fondation canadienne pour l’innovation.

Ces sommes permettront l’expansion d’une section de leurs laboratoires de recherche sur les maladies infectieuses, notamment les laboratoires de la plateforme de confinement de niveau 3 (CN3).

C’est quoi le CN3?

Les laboratoires de la plateforme de confinement de niveau 3 (CN3) à l’Université McGill et à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill sont dotés de l’équipement nécessaire à l’étude des pathogènes comme le SARS-CoV-2.

«La préparation en vue de la prochaine pandémie signifie que nous devons développer la capacité d’étudier de manière sécuritaire et sans risques les microorganismes pathogènes à l’origine des épidémies et des maladies pandémiques », a expliqué le Dr Behr, scientifique senior au Programme en maladies infectieuses et immunité en santé mondiale de l’Institut de recherche. Il est aussi directeur de l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill.

Ces fonds permettront aussi l’acquisition d’une nouvelle infrastructure et faciliteront la formation de la prochaine génération de spécialistes de la recherche sur les maladies infectieuses.

Le financement provenant de la FCI s’inscrit d’ailleurs dans un investissement de plus de 127 millions de dollars, afin de soutenir la mise à niveau de huit installations de bioconfinement réparties dans l’ensemble du pays.

«La pandémie de COVID-19 a clairement démontré l’importance de la recherche de pointe sur les maladies infectieuses. Le fait de veiller à ce que les laboratoires respectent les normes et soient bien équipés pour relever les défis qui se posent dans le domaine des sciences biologiques va contribuer à bâtir un avenir sain pour les Canadiens», souligne la présidente-directrice générale de la FCI, Roseann O’Reilly Runte.

Une nouvelle subvention 5,1 millions de dollars de la Fondation canadienne pour l’innovation permettra d’investir dans les installations de la plateforme de niveau 3 ainsi que dans la formation du personnel.https://t.co/CNv28KUZ2r pic.twitter.com/uZBDd3tcP2 — McGill University (@mcgillu) November 16, 2022