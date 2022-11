Gabrielle Destroismaisons, la nouvelle voix d’un organisme

Plus de remise en question chez la Saint-Vincent de Paul de Montréal: l’organisme a trouvé sa porte-parole. La chanteuse Gabrielle Destroismaisons fonce droit sur ce nouveau mandat, dans l’espoir de sensibiliser le grand public à sa cause.

«Je viens d’une famille nombreuse et nous avions peu de moyens financiers, confie la principale intéressée. Pendant de nombreuses années, nous avons eu recours au dépannage alimentaire et je sais à quel point cela peut être une aide précieuse.»

«La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal est en pleine transformation et l’arrivée de Gabrielle insuffle un vent de fraîcheur à l’organisme. Notre association avec elle était une évidence, elle partage parfaitement nos valeurs et saura nous accompagner dans le rayonnement de nos actions pour aider les plus démunis», commente la directrice générale de l’organisme, Valérie Hélène Gagnon.

La Société Saint-Vincent de Paul se concentre sur l’aide alimentaire, les programmes de persévérance scolaire et d’insertion sociale. Ses actions sont permises par l’implication de citoyens bénévoles. En 2021, la Saint-Vincent de Paul a distribué de l’aide alimentaire à plus de 20 000 personnes, dont près de 10 000 enfants.

Gabrielle Destroismaisons sera présente à une guignolée à Verdun, ce dimanche, à 20h. On y collectera des fonds, des denrées, et cetera.