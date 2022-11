Un grand violoncelliste orchestrera le concert de Noël de la Fondation du CHUM

Le violoncelliste montréalais Denis Brott, directeur général du Festival de musique de chambre de Montréal et professeur au Conservatoire de musique du Québec à Montréal, offrira son talent au concert-bénéfice de Noël de la Fondation du CHUM, le 8 décembre.

Il y sera accompagné de sept musiciens québécois pour présenter Les Quatre Saisons de Vivaldi.

Le musicien a pris cette initiative par gratitude envers l’hôpital pour les traitements qu’il y a reçus lorsqu’il y fut hospitalisé pour la COVID-19. Il fut notamment plongé dans un coma artificiel pendant 32 jours à la suite de complications.

«J’en ai vu, des hôpitaux, dans mes voyages, et je peux vous dire que les soins que j’ai reçus au CHUM étaient de qualité mondiale», soutient Denis Brott.

De son côté, Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM, se réjouit de l’annonce et rappelle que les profits seront investis pour permettre «de continuer à repousser les limites de la médecine et à sauver des vies, comme celle de M. Brott».

Des billets peuvent être achetés pour assister à l’événement, mais ils peuvent aussi être offerts à des patients du centre hospitalier.