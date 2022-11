Du vélo pour financer les soins: le projet de deux médecins dévoués

Doc-Vélo, un parcours de 275 km en vélo pour financer le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), c’est le projet de Paul Perrotte et Pierre Laramée, tous deux amoureux du cyclisme et médecins dévoués.

Dans le cadre de la levée de fonds sportive annuelle, une dizaine de cyclistes parcourent un trajet qui lie Québec à Montréal pour contribuer, à leur manière à la Fondation du CHUM.

«Créé avec l’objectif d’amasser 50 000 $ pour les patient·e·s du CHUM, le Doc-Vélo est devenu, 11 éditions plus tard, un évènement incontournable dont la contribution à la cause est colossale», décrit la présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM, Mme Pascale Bouchard.

Cette année, la traversée métropole-capitale, qui s’est déroulée le 24 septembre dernier, a amassé 151 776 $. Un montant qui permet de dépasser le symbolique million de dollars récoltés depuis la première édition.

«Votre solidarité donne l’impulsion à de nouvelles avancées et à des projets prometteurs, toujours pour prendre soin de notre plus grande richesse, la santé », a mentionné le Dr Paul Perrotte, uro-oncologue au CHUM et organisateur du défi, en s’adressant aux cyclistes et donateurs de Doc-Vélo, tel que rapporté par voie de communiqué.