Hôpital de Montréal pour enfants: des urgences toujours surchargées

À l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME), les urgences atteignent un taux d’occupation de 275% ce 28 novembre. La situation y est précaire depuis plusieurs semaines alors que le 11 novembre, ce taux d’occupation exceptionnellement haut y était également observé.

La Presse rapportait le 23 novembre dernier que 12,06% des élèves québécois étaient absents des bancs d’école, une proportion plus élevée que durant la vague Omicron de la COVID-19.

Après deux ans de confinement et de port du masque, la Dre Laurie Plotnick, directrice médicale de l’urgence de l’HME, expliquait, en entrevue avec Métro le 11 novembre dernier, que l’immunité est réduite et que la population est donc plus vulnérable aux différents virus.

Les différents virus respiratoires, dont la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS), sont actuellement très présents au Québec. Le Collège des médecins recommande, depuis le 13 novembre, le port du masque dans les lieux publics.