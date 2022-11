30 M$ pour des ateliers d’artistes abordables

La Ville de Montréal lance aujourd’hui un appel à projets pour la construction, la rénovation ou l’agrandissement d’ateliers d’artistes, dans le cadre du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d’artistes.

Les organismes culturels et les OBNL en gestion immobilière sélectionnés bénéficieront d’une subvention allant jusqu’à 5 M$, pouvant couvrir jusqu’à 90 % des dépenses admissibles.

Notre administration reconnaît l’apport exceptionnel du milieu culturel à la vitalité socioéconomique de la métropole. Nous tenons à offrir à nos artistes […] des ateliers de qualité et qui soient abordables à long terme. Valérie Plante, mairesse de Montréal, par voie de communiqué

Doté d’un budget de 30 M$, le Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d’artistes est une initiative conjointe de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communications.

«Le gouvernement du Québec tient à ce que les artistes disposent de locaux de travail convenables et accessibles leur permettant de s’épanouir et de poursuivre leur contribution à la vitalité culturelle de la métropole», a affirmé le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, par voie de communiqué également.

Les organismes culturels et les OBNL en gestion immobilière intéressés ont jusqu’au 13 février 2023 pour déposer leur projet.

Quatre projets d’ateliers d’artistes abordables ont été retenus jusqu’à maintenant. D’une superficie totale de 22 000 m2, ils accueilleront un peu plus de 450 artistes.