Hausse de taxes majeure à Montréal

Dans un contexte économique exceptionnel marqué par l’inflation, la hausse moyenne de la taxe foncière s’élèvera à 4,1% sur l’ensemble de la métropole pour les immeubles résidentiels. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Ville de Montréal en dévoilant son budget de 6,7 G$ pour l’année 2023. Certains arrondissements enregistrent des taux de taxation supérieurs à 5% pour les immeubles résidentiels, ce qui peut plafonner à plus de 15% pour le secteur non résidentiel.

Avec ce budget, la Ville a fait tout en son pouvoir pour limiter l’augmentation du fardeau fiscal, tout en continuant à offrir des services de qualité à la population, déclare la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante. «Un renouvèlement de l’entente de partenariat financier avec le gouvernement du Québec est nécessaire afin que Montréal puisse continuer de répondre aux besoins de sa population», réitère-t-elle.

Les résidents de l’Île Bizard-Sainte Geneviève verront leur taxe foncière s’élever à 6%. C’est la charge fiscale la plus élevée qui touche les immeubles résidentiels sur l’ensemble du territoire. Elle est suivit des arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (5,7%), Côte-des-neiges-Notre-dame-de-grâce (5,4%) et de Pierrefonds-Roxboro (5,4%). L’arrondissement de Ville-Marie note quant à lui la plus faible charge fiscale avec 1,7% de taxe foncière.

Pour ce qui est des immeubles non résidentiels, la taxe foncière s’élèvera à 2,9% l’an prochain. Comme pour les immeubles résidentiels, elle est plus marquée pour certains arrondissements. L’arrondissement de Lachine enregistre la plus importante hausse avec 15,2%, suivie de l’arrondissement de Saint-Laurent (11,2%). À l’inverse, l’arrondissement de Ville-Marie enregistre quant à lui une baisse de taxe de 2,7%.

Évolution des indices des charges fiscales et des valeurs foncières pour les immeubles résidentiels; Crédit: Ville de Montréal

Afin de limiter les conséquences de ces hausses sur les ménages, la Ville a décidé d’étaler sur trois ans la variation des valeurs foncières liée au dépôt du rôle d’évaluation 2023-2025. Cet étalement concernera les propriétaires de plus de 90 % des immeubles non résidentiels. Au total, 63% des revenus de la Ville proviennent de la taxation.

L’administration a aussi dévoilé son programme décennal d’immobilisations (PDI) qui s’élève à 22 G$ pour les dix prochaines années. Au total, 68,1% des investissements iront à la protection des actifs et 31,9% seront destinés au développement de nouvelles infrastructures. Au cours des dix prochaines années, 51,4% des investissements iront dans les infrastructures de l’eau et du réseau routier.

Deux mesures d’écofiscalité seront installées dans la prochaine année pour encourager les changements de comportements au sein de la population. La taxe sur les parcs de stationnement des immeubles non résidentiels de plus de 20 000 m2 sera étendue à l’ensemble du territoire. Les revenus générés de moins de 5 M$ iront en partie pour le transport collectif.

Une taxation de la consommation de l’eau sera aussi instaurée auprès des propriétaires d’immeubles non résidentiels. Cette dernière permettra de générer près de 15 M$. Une première facture sera envoyée en 2024 aux propriétaires pour l’eau consommée en 2023.