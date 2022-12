La Chambre de Commerce de l’Est s’engage pour la diversité

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) a récemment lancé sa nouvelle initiative, Réseau Diversité, en collaboration avec Bell.

«Aujourd’hui, plus de 27,4% de la population vivant dans l’est de Montréal est immigrante. Dans ce contexte, notre tissu économique ne peut que sortir gagnant d’une plus grande inclusion des entrepreneurs issus de l’immigration, des peuples autochtones et de la diversité», explique Jean-Denis Charest, président-directeur général de la CCEM, par voie de communiqué.

Une dizaine d’entreprises et d’organisations de l’Est de Montréal font partie de la cohorte Réseau Diversité et seront accompagnés toute l’année par la CCEM pour «étendre leur réseau, partager et accroître leurs connaissances et participer à des activités de réseautage et de formation».

Une première réunion du nouveau réseau a eu lieu le 30 novembre, au Conseil des Arts de Montréal.