Un comité pour plus de français aux Francos

À la suite de révélations, cet été, portant sur l’usage de l’anglais comme langue de travail aux Francos de Montréal, l’entreprise derrière le festival, l’Équipe Spectra, met en place un comité de francisation qui devrait permettre aux employés de voir leur droit de travailler en français respecté.

En juin, alors que les Francos battaient leur plein, Radio-Canada avait révélé que l’anglais était de plus en plus répandu comme langue de travail dans l’organisation du festival. Des consignes aux techniciens auraient été données en anglais uniquement, alors que les techniciens sont majoritairement francophones. Des réunions auraient aussi été entièrement tenues en anglais.

L’Office québécois de la langue française (OQLF) avait lancé une enquête à la suite de ces accusations contre l’Équipe Spectra. L’enquête est aujourd’hui terminée et, après des entretiens avec les membres du personnel et les sous-traitants, l’OQLF juge le problème comme étant une situation ponctuelle. L’agence publique constate aussi que l’entreprise a, de sa propre initiative, entrepris des actions pour corriger le tir.

Parmi ces actions, l’OQLF souligne la création d’un comité de francisation qui s’assurera que la langue utilisée dans le milieu de travail est bien le français.

L’Équipe Spectra est l’entreprise chargée de gérer certains des festivals qui font la renommée de Montréal, dont le Festival international de jazz, Montréal en lumière et les Francos, où les incidents ont été rapportés. Les Francos peuvent être considérées comme le plus important festival de chanson francophone de Montréal.

L’entreprise fait partie d’Evenko, propriété du Groupe CH et acteur majeur de l’événementiel montréalais. Evenko organise notamment Osheaga, Lasso et ÎleSoniq, en plus des concerts au centre Bell.