Un suspect recherché pour vingt vols différents

Un suspect du nom de Éric Vervais est actuellement recherché par les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Celui-ci serait impliqué dans une série de vols par effraction visant des commerces dans Rosemont–La Petite-Patrie et au Plateau-Mont-Royal.

Le suspect âgé de 48 ans, aurait commis une vingtaine de vols par effraction de nuit dans des commerces situés sur des artères commerciales comme l’avenue Mont-Royal, la rue Saint-Hubert et la rue Saint-Denis, depuis le mois d’août.

Il force les serrures des commerces et, une fois à l’intérieur, vide le tiroir-caisse, vole parfois des objets et prend rapidement la fuite à pied.

Éric Vervais est un homme à la peau blanche, au nez aquilin, aux oreilles décollées et aux cheveux bruns courts. Lors de la plupart des vols, il portait un pantalon jeans bleu, des souliers noirs et un chandail à capuchon avec un col en V et une ligne horizontale pâle à la hauteur de la poitrine.

Toute personne détenant des informations pouvant être utiles à l’enquête policière est invitée à communiquer avec le 911 ou son poste de quartier. Il est également possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.