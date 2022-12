Un refuge pour sans abris contraint de fermer ses portes

Après 94 ans d’opération, le refuge pour sans abris La Mission St-Michael devra quitter son local au centre-ville de Montréal d’ici la fin du mois de décembre. Ce refuge est aménagé dans le sous-sol de l’église St. John the Evangelist, à l’angle de l’avenue du Président-Kennedy et de la rue Saint-Urbain.

Même si le refuge fermera le 23 décembre, il pourra rouvrir progressivement dès le 5 janvier, dans le sous-sol d’une autre église, près de la gare Windsor, pour lequel le bail vient d’être signé. Or, le refuge devra débourser environ 5000$ par mois pour le loyer contre 3000$ avant.

Selon une source qui s’est adressée à Métro mais qui n’a pas voulue être identifiée , la fermeture de la mission serait dû à une mauvaise gestion de la part des personnes actuellement responsables. La Mission bénéficiait pourtant des ententes nécessaires avec la Ville de Montréal et de financements.

Or, la directrice par intérim de la Mission St-Michael, Julie Faulkner, signifiait à La Presse que le refuge n’avait reçu aucune aide des gouvernements et qu’après plusieurs demandes, on leur a répondu qu’il n’y avait pas d’argent dans les budgets. C’est à la suite de cela que la mission a dû faire une campagne de financement et solliciter des fondations.

La mission St-Michael fait un travail exceptionnel depuis près de 100 ans auprès de personnes vulnérables et leur travail doit se poursuivre. Valérie Plante, mairesse de Montréal

«Lorsqu’on a appris la nécessité pour l’organisme de se trouver un nouveau local, la Ville et l’Arrondissement l’ont soutenu dans sa relocalisation. Ils vont pouvoir continuer leur travail dans un secteur qui a aussi beaucoup de besoins, explique la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Dans le secteur du quartier des spectacles, les équipes mixtes du SPVM, EMMIS vont également avoir une présence accrue pour soutenir les personnes et les diriger vers les ressources appropriées.»