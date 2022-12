COP15: 12 manifestations, aucune arrestation

Aucune arrestation n’a eu lieu au cours des 12 manifestations qui ont entouré la COP15 à Montréal. Deux enquêtes pour méfaits commis sur un commerce ont tout de même été ouvertes par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le SPVM attribue ce bilan, qu’il juge positif, à son «niveau élevé de préparation» ainsi qu’à sa collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L’Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) ainsi que l’agent conseiller en itinérance du SPVM ont également effectué des patrouilles tous les jours autour du Palais des congrès et de la Mission Old Brewery, qui offre de nombreux services aux sans-abris. L’objectif était d’entrer en contact avec ces populations et de les diriger vers certaines ressources en cas de besoin.

La mairesse Valérie Plante a remercié les forces de l’ordre lors de la séance du comité exécutif de mercredi. Elle s’est réjouie de la sécurité entourant cette «entente historique». «Maintenant, on parle d’une entente Kunming-Montréal et ça, c’est de la musique à mes oreilles», ajoute-t-elle, rappelant que la lutte aux changements climatiques est «une priorité» pour son administration.