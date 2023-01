Hausse importante des déménagements vers Montréal

Montréal figure au neuvième rang du palmarès des vingt-cinq villes canadiennes en croissance selon l’Indice de croissance U-Haul. Cet indice compile le nombre annuel de transactions de camions U-Haul à sens unique à destination et en provenance d’une ville.

L’entreprise aurait constaté une augmentation de près de 26% des déménagements vers Montréal comparativement à 2021. Le nombre de départs du centre urbain est aussi en hausse, plus précisément de 19,5% par rapport à l’année dernière.

Selon le représentant de U-Haul pour l’est du Québec, Patrick Primeau, cette croissance des déménagements vers Montréal serait attribuable en partie au grand attrait de la métropole.

« C’est l’une des villes les plus culturellement diversifiées qui existent et on y trouve tous les types de nourriture. Les gens aiment ses restaurants de grande qualité, ses festivals qui durent toute l’année et sa vie nocturne », explique-t-il dans un communiqué de presse.

Montréal est déclassée par Trois-Rivières, qui se situe au deuxième rang du palmarès, suivie par la ville de Québec, qui, elle, se trouve au quatrième rang.