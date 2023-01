Déclin démographique: Montréal remonte tranquillement la pente

L’époque où les Montréalais pliaient bagage pour profiter de la tranquillité de la banlieue ou respirer le grand air frais de la campagne est-elle révolue? Le dernier bulletin diffusé par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) indique que cette tendance observée pendant la pandémie tend à s’estomper.

Bien que la croissance démographique constatée à Montréal au courant de l’année 2021-2022 demeure ténue, elle est significative comparativement aux observations de 2020-2021, période durant laquelle l’ISQ avait enregistré un déficit record avec un déclin de la population de 48 000 personnes dans la métropole.

Pour l’année 2021-2022, la hausse de la population montréalaise représente approximativement 14 000 personnes. Le nombre de personnes ayant quitté Montréal pour d’autres régions du Québec est évalué à 34 500, ce qui représente tout de même un déficit migratoire considérable.

L’ISQ impute cette légère croissance à l’accueil plus important d’immigrants permanents au cours des dernières années. Les travailleurs temporaires, les étudiants étrangers et les demandeurs d’asile ont également peuplé davantage le territoire montréalais durant la période ciblée, leur nombre n’atteignant cependant pas les niveaux prépandémiques.

Outre Montréal, cette tendance démographique à la hausse est constatée «partout où elle s’était atténuée» à cause de la pandémie, peut-on lire dans le document de l’ISQ. Ces régions du Québec qui se remettent progressivement de ce ralentissement sont l’Outaouais, Laval, la Montérégie et la Capitale-Nationale, où la croissance serait même plus intense que celle relevée avant la crise sanitaire.

Lanaudière, les Laurentides et l’Estrie sont les trois régions où le taux d’accroissement de la population serait le plus marqué dans la province en 2021-2022, bien que moins considérable que celui répertorié en 2020-2021. Si ces lieux deviennent plus populeux, ce serait notamment attribuable à des échanges migratoires avec Montréal.

Entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022, l’ISQ rapporte que «206 700 personnes ont changé de région administrative de résidence au Québec, soit 11% de moins qu’au cours de l’année 2020-2021, année marquée par une hausse considérable des migrations entre les régions».