Un pédocriminel de Lachine écope de 16 mois de prison

Un pédocriminel de 56 ans, Rémi Richard reçoit une peine d’emprisonnement de 16 mois. Richard s’est exposé en ligne à ce qu’il croyait être une fille de 14 ans, l’a incitée à s’exhiber elle aussi et a tenté de la rencontrer. Si la victime était fausse, il a tout de même été reconnu de leurre d’enfants, de transmission de matériel sexuellement explicite et d’incitation à des contacts sexuels.

«Il devra aussi s’inscrire au registre des délinquants sexuels durant une période de 20 ans», a tranché la juge Josée Bélanger en cour.

C’est le travail de la chaine TVA, qui est à l’origine de l’arrestation du prédateur. Pour réaliser un reportage sur la cybercriminalité nommé «Les jeunes sont-ils en danger avec Périscope?», la journaliste Marie-Pier Cloutier s’était fait passer pour une mineure sur un site de clavardage.

Sur le site, elle est entrée en communication avec un homme qui se masturbait devant sa caméra, croyant qu’il était en contact avec une fille de 14 ans. Après l’avoir incitée à s’exhiber, il lui a donné rendez-vous au parc Angrigon où l’équipe de l’émission l’attendait. Le véhicule du prédateur, qui a été filmé et montré dans l’émission, a été reconnu par une source externe comme étant celui de Rémi Richard, ce qui a mené à l’enquête et à la condamnation.

L’enquête a aussi permis de retrouver des armes à feu chez le cyberpédophile.

Une condamnation à plusieurs volets

L’avocat de Richard, Me Tom Pentefountas, recommandait une peine maximale de 12 mois. «Si on regarde des dossiers semblables, la sentence habituelle est plus proche de 12 que de 20 [mois]», avait-il déclaré à Métro en octobre 2022.

De l’autre côté, la Couronne réclamait 20 mois. La juge a tranché pour 16 mois, rappelant que même si la victime était construite par la journaliste de J.E., «le leurre d’enfants ne devrait jamais être considéré comme un crime sans victime».

Après avoir purgé sa peine, Rémi Richard devra aussi s’abstenir de réseaux sociaux et de forums de discussion en ligne pendant deux ans et devra restreindre sa proximité avec les enfants. Une mesure qui l’empêchera notamment de fréquenter des parcs et des piscines publiques.