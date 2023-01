La fondation P.K. Subban a recueilli 6,3 M$ pour l’Hôpital de Montréal pour enfants

La somme de 6,3M$ a été réunie par P.K. Subban et sa fondation, au profit de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Ces dons s’inscrivent dans une promesse de P.K. Subban visant un total de 10 M$ pour l’hôpital.

L’argent servira à assurer des services à plus de 9000 jeunes chaque année, ainsi qu’à offrir plus de confort aux patients de l’hôpital. On compte parmi ces services de l’aide en santé mentale pour les adolescents en crise suicidaire, de l’équipement médical et une aide financière pour les familles.

Des repas gratuits, des livres pour bébés, un accès télé et internet gratuit ainsi que des programmes d’activités estivales accompagneront ces services médicaux afin d’améliorer la qualité de vie des enfants à l’hôpital.

La promesse de 10 M$ de P.K. Subban date de 2015. Il s’était engagé à y répondre dans une période de 7 ans, mais les troubles causés par la pandémie l’ont forcé à prolonger l’engagement sur une plus longue période. «En 2015, j’ai fait une promesse à ces enfants et à leur famille et, grâce à vous, je peux la tenir», a-t-il affirmé en remerciant tous ceux qui ont donné à la cause.