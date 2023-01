Les élus issus de la diversité fiers de Fady Dagher

Les élus issus de la diversité sur l’île de Montréal saluent l’assermentation de Fady Dagher comme 42e chef des policiers de la métropole. D’origine libanaise et né en Côte-D’ivoire (Afrique), l’ancienne matricule 42 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a gravi les échelons comme patrouilleur, sergent puis commandant du poste 30, dans Saint-Michel, avant de devenir cadre à la direction montréalaise puis directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

«Nous, à Saint-Michel, on garde un très beau souvenir du passage de Fady Dagher, par rapport aux innovations qu’il a amenées, aux initiatives de rapprochement de la police avec la communauté qu’il a prises», affirme le député provincial de Viau-Saint-Michel, Frantz Benjamin, qui était conseiller de Ville dans ce quartier à l’époque.

Le parlementaire d’origine haïtienne croit que «pour des jeunes des communautés culturelles qui aspirent au métier de policier, c’est leur dire qu’au sein du SPVM, il n’y a pas de plafond de verre.»

La mairesse de Cotes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (NDG), Gracia Kasoki Katahwa, a exprimé sur Twitter sa joie de voir un premier immigrant accéder à ce poste. «Je suis très heureuse de voir un nouveau plafond de verre se briser aujourd’hui avec l’assermentation de Fady Dagher à titre de chef du SPVM. Il devient le premier immigrant et la première personne issue de la diversité à accéder à ce poste», a écrit celle qui est originaire de la République démocratique du Congo.

Réaction non politique

De façon transpartisane, les élus issus de la diversité unissent leur voie pour saluer «ce bon coup» de l’administration municipale selon Nathalie Pierre-Antoine, élue dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. «C’est un message fort qu’on lance à la société, aux communautés racisées, pour leur dire qu’on peut arriver à des postes prestigieux, dit-elle en entretien avec Métro. Je pense que c’est un bon coup et sa feuille de route parle pour lui. Maintenant, les défis sont de taille et on lui souhaite la meilleure des chances.»

Abdelhaq Sari, maire suppléant de Montréal-Nord, se dit lui aussi «très content» de la nomination de M. Dagher, avec qui il a d’ailleurs travaillé jusqu’en 2017, alors qu’il était lui-même policier avant de faire le saut en politique.

Il a beaucoup de contenu et il est capable d’aller de l’avant avec des décisions claires et précises. Je suis content. C’est une personne issue de la diversité, on a quand même brisé un plafond de verre. Abdelhaq Sari, nommé maire suppléant de Montréal-Nord, d’origine marocaine

«Mais il ne faut pas voir en lui seulement quelqu’un d’origine libanaise, né en Côte-d’Ivoire, mais comme quelqu’un qui a beaucoup de bagages académiques, à la fois opérationnels au niveau de la gendarmerie, des enquêtes, de la hautes direction de la police», prévient l’ancien policier au sujet de son ancien patron au sein du SPVM.

Pour le conseiller municipal de Saint-Michel, Josué Corvil, il s’agit d’«une bonne acquisition pour la Ville de Montréal». Il dit se souvenir de son travail fort pour résoudre certains problèmes que cet arrondissement avait «notamment avec les gangs de rue».