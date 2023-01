Hausse fulgurante des vols de voitures à Montréal

Le nombre de véhicules volé connait une hausse marquée à Montréal. Un bond de 61,8% des vols a été constaté lors des trois premiers trimestres de 2022, comparativement à l’année précédente.

Si les données du quatrième trimestre ne sont pas encore disponibles, 2022 est ainsi déjà l’année où Montréal a connu le plus de vols d’automobiles.

La hausse est relativement généralisée sur l’île de Montréal. Certains secteurs sont toutefois plus touchés. Les vols de voiture ont plus que triplé au Plateau-Mont-Royal (+240%), au centre-ville (+230%) et à Westmount-Village Shaughnessy (+210%) tandis qu’ils ont plus que doublé à Verdun (+165%), Dorval (+166%) et Pierrefonds-L’Ile-Bizard-Sainte-Geneviève (+133%).

L’est de l’île connait plutôt une stagnation, une faible augmentation voire même une diminution comme à Saint-Léonard (-3%). Les « VUS, VUS de luxes et camionnettes » sont davantage ciblés, explique le commandant Yannick Desmarais, dans un courriel à Métro. Notons que tous les secteurs les plus touchés font partie des secteurs où les revenus sont les plus élevés.

Des raisons multiples

La première cause pour laquelle les vols de voiture explosent serait la pénurie actuelle de véhicules neufs liée à la pandémie de COVID-19, selon le SPVM. Cela a en plus fait augmenter le prix des voitures en circulation.

Les voleurs vont surtout faire quatre usages potentiels du véhicule volé. Il pourrait leur servir pour un usage limité soit pour un joy ride ou pour commettre un crime. Dans les deux cas, la voiture est abandonnée dans un endroit à la fin de leur usage.

Les voitures volées vont aussi être revendues sur le marché international, entières ou démontées. Selon M. Desmarais, la présence du port de Montréal fait de cet usage le principal motif des vols. Enfin de tels véhicules peuvent aussi être démontés pour être revendus à la pièce ou recyclés.

Le commandant Desmarais prévient la population que la prévention est le meilleur moyen de lutte contre ce phénomène. « Un antivol efficace, comme un système de repérage, un antidémarreur ou une protection OBD (On Board Diagnostic) » seraient des moyens efficaces de se protéger, croit-il.