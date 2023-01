La crise des passeports a coûté cher au gouvernement canadien

Emploi et Développement social Canada (EDSC) affirme avoir dépensé plus de 14 M$ en effectifs et heures supplémentaires entre juin et décembre 2022 lors de la crise des passeports, au moment où des files d’attentes interminables étaient visibles devant les bureaux de Passeport Canada, au Complexe Guy-Favreau et ailleurs à Montréal.

Selon les statistiques mises en ligne par EDSC, les employés du réseau de traitement des passeports ont travaillé 184 115 heures supplémentaires entre le 20 juin et le 26 décembre. La semaine la plus importante à ce chapitre a été celle du 27 juin avec 10 182 heures, alors que les gens ont afflués pour obtenir leurs passeports avant la fermeture des bureaux le 1er juillet.

Depuis le mois d’octobre, les demandes de passeports sont traitées selon les normes de service qui s’appliquaient avant la pandémie, alors qu’une forte demande pour les passeports est prévue pour 2023.

EDSC précise sur son site web que la priorité sera donnée aux personnes qui ont besoin d’un passeport dans les 48 heures, en raison du fort nombre de demandes.