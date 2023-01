Violence armée: le SPVM saisit 19 armes à feu

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) vient de mettre la main sur un total de 19 armes à feu et de procéder à huit arrestations au cours des derniers jours. L’arsenal a été confisqué au terme de plusieurs opérations . Celles-ci ont été ordonnées dans le cadre de trois enquêtes policières de la Division du crime organisé.

Le SPVM combat activement le fléau de la violence armée dans la métropole. Il collabore à CENTAURE, la stratégie de lutte contre la violence aux armes à feu mise en place par le ministère de la Sécurité publique.

Une première intervention a eu lieu dans l’arrondissement de LaSalle et à Châteauguay. Une deuxième opération a été lancée à Beaconsfield, dans l’Ouest-de-l’Île, tandis qu’une troisième s’est déroulée dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

Coup de filet à LaSalle et Châteauguay

Selon un communiqué du SPVM: «Le 25 janvier 2023, l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) Sud-Ouest a procédé à quatre arrestations et à quatre perquisitions à LaSalle et Châteauguay. Les enquêteurs ont notamment saisi huit armes de poing, deux chargeurs à haute capacité, deux chargeurs additionnels, des munitions, une veste pare-balles, de la cocaïne, du crack et de la marijuana».

Deux des individus appréhendés, soit Jeremiah Caterson Sampson, 30 ans, et Kyle Chad Grabowsky, 37 ans, ont déjà comparu au palais de justice de Montréal. Ils font face à des chefs d’accusation de possession d’armes à feu et d’infractions reliées à la possession de stupéfiants.

Dans une maison de Beaconsfield

À Beaconsfield, les autorités ont saisi quatre armes de poing, deux armes d’assaut, deux chargeurs à haute capacité, un fusil mitrailleur, une carabine, 15 couteaux et quatre poings américains, après avoir procédé à l’arrestation des frères Douglas Mac-Neil et Gordon Mac-Neil. Le stock d’armes se trouvait dans leur maison. Les deux suspects, tous deux âgés de 57 ans, ont comparu au palais de justice et font face à des chefs d’accusation de possession d’armes à feu et de possession d’armes prohibées avec munitions.

Montréal-Nord

Dans l’arrondissement de Montréal-Nord, lors d’une enquête déclenchée après la diffusion d’images d’une personne armée sur les réseaux sociaux, l’EMAF a saisi, au terme d’une perquisition, une arme d’assaut, une arme de poing, un fusil, des munitions et du crack.

Jacob Raymond Santesso, 27 ans, et Katiana Murat Prophete, 27 ans, ont été arrêtés et font face à diverses accusations en matière de possession d’arme à feu prohibée, de trafic de stupéfiants et de bris d’ordonnance.