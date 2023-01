Allégations de climat toxique à l’OCPM: la Ville souhaite enquêter

La Ville de Montréal souhaite enquêter sur le potentiel climat toxique qui règne au sein de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Des allégations pèsent sur la présidente de l’organisme, a dévoilé Métro jeudi.

«On a pris connaissance des allégations, c’est extrêmement préoccupant, a expliqué la mairesse Plante lors d’un point de presse sur la sécurisation routière. On est en train de regarder quelles seront les mesures mises en place mais il va falloir enquêter.»

Un climat toxique n’a pas sa place, peu importe le milieu de travail et notamment au sein de l’OCPM, a statué Valérie Plante.

«L’OCPM, c’est une organisation dans laquelle on croit, qui profite beaucoup à améliorer les projets de la Ville de Montréal donc on veut que ça se passe bien et des employés heureux, dit-elle. Ce qui est certain c’est que s’il y a un climat toxique il faut que ça arrête.»

Allégations de climat toxique

Plusieurs sources préférant demeurer anonymes avaient rapporté à Métro qu’un climat toxique régnerait au sein de l’OCPM depuis l’entrée en poste de la nouvelle présidente, Isabelle Beaulieu en février 2022.

Des sources rapportent un rythme de travail inhabituel, de l’intimidation ou encore des directives «déconnectées de la réalité» venant de Mme Beaulieu.

Isabelle Beaulieu avait alors réagi, réfutant la présence d’un tel climat au sein de son organisation. «Si vous me parlez d’un climat toxique, je dois vous dire qu’il y a une erreur. Ça va très bien avec l’équipe, avait soutenu Isabelle Beaulieu. Il y a vraiment une atmosphère intéressante et la majorité de l’équipe est enthousiaste.»

Selon elle, le retour en présentiel avait été difficilement accepté par certains employés, mais aucune dispute n’aurait eu lieu entre elle et des employés. Au contraire, elle avait expliqué avoir bonifié les conditions de travail de son équipe mettant de l’avant des augmentations de salaire, des promotions en interne ou une bonification des assurances santé.