Une nouvelle piste cyclable de 7 km sur Christophe-Colomb

Une nouvelle piste cyclable d’une longueur de 7 km sera créée sur l’avenue Christophe-Colomb, dans le but de la sécuriser. La nouvelle voie, qui sera mise en service cet automne, s’étendra du parc Sir-Wilfrid-Laurier dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal jusqu’au boulevard Gouin, dans Ahuntsic-Cartierville.

Cette piste constituée d’une voie cyclable unidirectionnelle, c’est-à-dire avec une voie de chaque côté de l’avenue, viendra compléter l’actuel axe cyclable bidirectionnel (aménagé d’un seul côté de l’avenue), qui fait présentement le lien entre la rue Jarry Est et le boulevard Gouin. Notons qu’au sud de la rue Jarry Est, une piste cyclable bidirectionnelle aménagée sur la rue Boyer, qui est parallèle à Christophe-Colomb, permet de rejoindre la rue des Carrières, à proximité du parc Sir-Wilfrid-Laurier.

«Christophe-Colomb passe sous l’autoroute dans un secteur qui n’est pas très invitant, admet la mairesse de Montréal Valérie Plante, lors du comité exécutif de mercredi. On sait qu’il y a eu beaucoup d’accidents au coin du restaurant A&W. Il y a eu des collisions dans ce coin-là.»

«Ce n’est pas facile dans une piste cyclable bidirectionnelle, enchaîne-t-elle. On va vraiment en profiter pour venir sécuriser Christophe-Colomb, sur laquelle on retrouve quatre écoles primaires, deux écoles secondaires […] et le Centre Claude-Robillard. C’est impressionnant ce que ce nouvel aménagement va venir sécuriser et encourager le transport actif.»

Le nouvel aménagement se raccordera à plusieurs autres axes cyclables est-ouest existants dans quatre arrondissements. En plus d’Ahuntsic-Cartierville et du Plateau-Mont-Royal, la nouvelle voie traversera aussi Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Rosemont–La Petite-Patrie. La Ville de Montréal a commencé à rencontrer les entités qui seront partenaires du projet, dont les commerces.

«Il y a beaucoup de familles, des installations sportives importantes et beaucoup d’écoles [dans ce secteur]. Les citoyens m’ont beaucoup parlé de la nécessité de sécuriser, c’est dans la tête des gens, c’est sur toutes les lèvres cette notion: cette importance de sécuriser nos rues locales, nos quartiers, nos milieux de vie. On est extrêmement heureux de venir agir sur ce tronçon-là», a également déclaré Mme Plante.

La municipalité espère que la nouvelle voie cyclable permettra d’atteindre des résultats semblables à ceux atteints à la suite de l’aménagement du Réseau express vélo (REV) sur la rue Saint-Denis, en 2020.

La Ville rappelle que la vitesse moyenne des automobilistes a diminué de 8 km/h à la suite de l’aménagement du REV. L’objectif de Vision Zéro, à laquelle la Ville de Montréal adhère depuis 2016, est d’atteindre un bilan de zéro mort et blessé grave sur son réseau d’ici 2040. Entre 2018 et 2022, 95 collisions impliquant des cyclistes et des piétons se sont déroulées sur l’avenue Christophe-Colomb.

«Très bonne nouvelle»

De son côté, le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault, estime que le projet permettra non seulement d’augmenter la sécurité pour les cyclistes, mais aussi pour les piétons.

«On sait que c’est une avenue où les citoyens demandent depuis plusieurs années, voire des décennies qu’on ralentisse le flux des voitures. C’est une très bonne nouvelle ce projet parce qu’il s’attaque à la sécurisation globale de l’axe», explique-t-il à Métro.

Il est par ailleurs d’avis qu’une piste unidirectionnelle sera beaucoup plus sécuritaire et conviviale que les aménagements présentement en place sur Christophe-Colomb et la rue Boyer.

«Ça va faire une très grande différence, se réjouit M. Rheault. Les infrastructures, que ce soit sur Christophe-Colomb ou sur Boyer, ne sont pas aux normes d’aujourd’hui de par leur largeur, le volume de cyclistes qui les empruntent et le fait qu’elles sont bidirectionnelles. Une piste unidirectionnelle va faciliter la sécurisation aux intersections, mais aussi favoriser la cohabitation avec les enfants plus jeunes qui se déplacent à vélo ou des vélos à assistance électrique.»

«Lorsqu’on a des pistes un peu plus larges, on permet les dépassements et ça, ça amène du confort et un sentiment de sécurité pour tout le monde», conclut M. Rheault.