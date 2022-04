Mobilité active: aménagements insuffisants à Ahuntsic

Dans une série de quatre articles au cours des prochaines semaines, Métro abordera les problèmes de mobilité active et les solutions que propose l’Association de mobilité active d’Ahuntsic-Cartierville (AMAAC). Le sujet d’aujourd’hui: la rue Saint-Hubert, autour du collège Ahuntsic et du futur site Louvain Est.

Le collège Ahuntsic, «c’est le plus grand pôle générateur de déplacements de l’arrondissement», explique Cynthia Falaise. Pourtant, selon la porte-parole de l’AMAAC, s’y rendre à vélo n’est pas facile. La faute, notamment, des aménagements peu sécuritaires.

La rue Saint-Hubert longe l’établissement. Elle comprend une bande cyclable, soit une ligne de peinture qui indique l’espace réservé aux cyclistes sur la route.

Cette démarcation donne une légitimité à la circulation des vélos. Le problème: elle se situe sur une zone d’emportiérage. «Ça sert souvent de débarcadère ici. Les autos stationnent temporairement dans la bande cyclable», souligne la porte-parole de l’AMAAC.

C’est précisément là que se trouve le danger, selon l’Association: si un conducteur ouvre la porte, un cycliste peut tomber sur la route.

Un exemple de zone d’emportiérage, alors qu’un véhicule stationne en plein sur la bande cyclable.

Photo: Gracieuseté, Cynthia Falaise

Des aménagements non pertinents?

«Pour faire un aménagement inclusif, il faut faire une piste protégée. Ce qu’on propose, c’est d’en faire un côté trottoir […] séparé de la circulation automobile», confie Cynthia Falaise.

«Partout où on a mis des aménagements sécuritaires, on a vu un accroissement de la pratique du vélo. C’est important que l’arrondissement fasse son bout de chemin sur ce sujet-là», estime-t-elle.

L’AMAAC met de nouvelles idées sur la table, dans son récent cahier de propositions. Il a aussi pour but d’améliorer ce qui a déjà été réalisé comme aménagements.

Concernant la rue Saint-Hubert, aux abords du collège Ahuntsic, «on nous répond qu’il y a déjà le REV [réseau express vélo] à l’ouest, et [une piste sur] Christophe-Colomb». Une multiplication des aménagements qui n’est pas forcément pertinente, selon l’organisme.

«L’enjeu c’est qu’ici, il y a un grand pôle de déplacements non desservi», affirme la cycliste engagée.

Le futur site Louvain

A quelques pas du collège Ahuntsic se trouve le futur écoquartier de Louvain Est. L’arrondissement prévoit y revaloriser 8 hectares et ainsi y attirer près de 1000 familles. Et l’AMAAC voudrait rendre ce projet «exemplaire sur le plan de la mobilité active», indique Cynthia Falaise.

À l’intersection de Saint-Hubert et Louvain, face au futur site, la bande cyclable s’arrête. Le passage sous le viaduc en direction nord n’est donc pas sécurisé.

«On sait que ce sont des endroits où on a déjà eu des collisions mortelles», note la porte-parole.

Vue sur le viaduc près du futur site Louvain, où il n’y a aucun aménagement cyclable.

Photo: Gracieuseté, Cynthia Falaise

L’AMAAC a participé à une consultation de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) autour de la future construction du site. «Notre recommandation [retenue par l’OCPM] était de construire des pistes cyclables sécurisées sur Saint-Hubert avant même l’arrivée des résidents.»

Enfin, une des dernières propositions de l’AMAAC à cette intersection est de créer un «carrefour hollandais» – un aménagement où la piste cyclable est décalée par rapport aux autres voies de circulation au niveau du croisement, permettant aux automobilistes de mieux repérer les cyclistes dans les virages et les angles morts. Ce type d’aménagement garantirait selon l’AMAAC une circulation à vélo plus sécuritaire, dans un futur site d’ampleur.

La semaine prochaine, Métro et l’AMAAC vous amènent au coin Prieur et Saint-Hubert, face au parc Ahuntsic. On évoquera l’importance des bollards, et la cohabitation compliquée entre autos et vélos, notamment en hiver.