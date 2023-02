Opération patrimoine Montréal: la Ville dévoile les lauréats de 2022

La Ville de Montréal a dévoilé les lauréats des Grands prix de l’Opération patrimoine Montréal 2022. Cet événement célèbre les citoyens activement engagés dans la préservation du patrimoine de la métropole.

Cinq Grands prix ainsi que quatre mentions ont été décernés mercredi soir, lors d’une cérémonie organisée par la Ville, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec.

«Les Grands prix de l’Opération patrimoine montrent la force de l’identité collective montréalaise et les façons de la faire vivre. Je félicite les lauréates et les lauréats pour leur volonté à garder bien vivante notre histoire commune», a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine du comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alnéus.

5 Grands prix décernés

Ce sont Louis-Christophe Juteau et Mark Elsworthy, propriétaires du 456 rue Saint-Louis, qui ont obtenu le Grand prix dans la catégorie Prendre soin, pour leur travail de restauration complète de l’extérieur de la bâtisse située à cette adresse. Le jury a salué la qualité des efforts déployés pour «redonner à cette résidence ses caractéristiques d’origine».

Le Grand prix Redonner vie est revenu au 400, avenue Atlantic, réalisé par DMA Architectes et L2C Experts Conseils en structure. La transformation du bâtiment industriel, sa conservation et «la mise en valeur du caractère original du bâtiment» ont été soulignées.

Le Grand prix Savoir faire a été remis à M&B Métalliers, une entreprise de métallerie et ferronnerie d’art fondée en 2016 par Olivier Maranda et Louis Barrette.

Le jury a décerné le Grand prix Faire connaître aux Marcheurs de Montréal, une série de balados «inspirée de l’histoire des lieux et de la mémoire des citoyens».

Enfin, le Grand prix Agir ensemble a été remis aux AmiEs de la Craig, pour avoir fait renaître l’histoire de l’ancienne station de pompage et des grands égouts collecteurs construits à Montréal au cours du 19e siècle. Le jury a souligné «l’impressionnante mobilisation citoyenne déployée pour préserver la mémoire d’un bâtiment patrimonial insolite, abandonné et oublié».

«L’Opération Patrimoine est l’occasion de récompenser et de féliciter les propriétaires, les professionnels et les citoyens engagés à mettre en valeur leur propriété. Bravo aux lauréats de cette 30e Opération Patrimoine», a déclaré la présidente d’Héritage Montréal, Caroline Deniger.

Un total de 28 projets avaient été proposés au jury, à la suite d’un appel de candidatures lancé en avril 2021.