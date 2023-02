CBC passera entièrement au numérique

La Canadian Broadcasting Corporation (CBC) a l’intention de délaisser le réseau de la télévision et de la radio pour passer entièrement au numérique. Ce virage ne s’effectuera toutefois pas de sitôt, prévient la présidente du diffuseur, Catherine Tait, dans une entrevue avec le Globe and Mail.

CBC veut demeurer pertinente en ajustant son offre de services à la demande, soit en rendant disponible l’ensemble de son contenu en ligne, explique-t-elle.

Cette dernière explique que les modes de diffusion traditionnels rejoignent un public plus âgé (55 ans et plus). Le saut dans le numérique permettrait donc d’atteindre davantage les jeunes et les nouveaux arrivants, qui consomment leur contenu principalement sur le web.

Si certains voient un enjeu d’accessibilité dans la diffusion des contenus en ligne, Mme Tait affirme que cette transition vers une mise en ligne de l’ensemble des contenus de CBC s’est imposée d’elle-même face à la demande grandissante. La pandémie a notamment fait bondir le nombre d’abonnements aux plateformes de diffusion en continu.

Devant l’ampleur de l’annonce, la porte-parole de CBC se veut tout de même rassurante. La transition vers le numérique est une affaire de longue haleine et le projet ne se concrétisera probablement pas avant une bonne dizaine d’années. Elle rappelle également que la CBC continuera d’honorer le mandat de la société d’État, qui est «de servir l’ensemble des Canadiens».

Qu’en est-il de son pendant francophone, soit la Société Radio-Canada? Comme CBC, la station «n’a pas l’intention de mettre fin aux émissions de télévision et de radio traditionnelles» à l’heure actuelle.

«Mme Tait a précisé qu’au Canada, il est peu probable qu’un tel changement se produise de si tôt car il nécessite l’omniprésence du haut débit pour garantir que tous les Canadiens disposent d’un Internet d’une qualité suffisante», explique Radio-Canada.