Saint-Léonard: opération policière en cours dans une école

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) effectue des vérifications à l’intérieur et autour de l’école secondaire anglophone Laurier Macdonald, à Saint-Léonard, mardi après-midi dans le cadre d’une situation de «possible menace». Selon le SPVM, les menaces seraient «possiblement» le fait d’un élève.

Vers 15h50, le personnel et les élèves, qui avaient été confinés à l’intérieur de l’école à la suite d’un appel fait au 9-1-1 vers 13h30, étaient en voie d’être évacués «petit à petit» et «sans stress». Une enquête a été lancée et des policiers font des recherches à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Aucun suspect n’a été arrêté et aucun suspect n’a été identifié selon le relationniste Jean-Pierre Brabant.

Plus de détails à venir.