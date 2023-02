Saint-Léonard: opération policière dans une école

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a effectué des vérifications à l’intérieur et autour de l’école secondaire anglophone Laurier Macdonald, à Saint-Léonard, mardi après-midi, dans le cadre d’une situation de «possible menace». Selon le SPVM, les menaces seraient «possiblement» le fait d’un élève.

Vers 15h50, le personnel et les élèves, qui avaient été confinés à l’intérieur de l’école à la suite d’un appel fait au 9-1-1 vers 13h30, étaient en voie d’être évacués «petit à petit» et «sans stress». Une enquête a été lancée et des policiers ont fait des recherches à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.

Vers 18h, le SPVM précisait que l’opération de recherche à l’intérieur et autour de l’école était terminée et qu’aucune menace n’avait été retrouvée. Aucun suspect n’a été arrêté, mais l’enquête se poursuit, selon le relationniste Jean-Pierre Brabant.