Montréal: baisse des prix et des ventes de propriétés en janvier

Le prix de vente médian des copropriétés dans l’agglomération de Montréal a enregistré une baisse de 4,7% au mois de janvier, par rapport au dernier mois de l’année 2022.

Il s’élève désormais à 414 500 $, d’après les informations, selon des données de la Ville de Montréal. Sur la même période, le prix de vente des maisons unifamiliales a chuté de 3,6 % pour s’établir à 630 000 $. Celui des plex a connu une hausse de 1,1 % et se situe à 740 000 $.

Données de la Ville de Montréal

Si l’on porte cette comparaison au mois de janvier de l’année précédente, le prix médian d’une maison individuelle a diminué de 7,6 %, le prix médian d’un condo de 2,9 % et le prix médian d’un plex de 5,3 %, d’après plusieurs sites spécialisés consultés par Métro.

«À l’instar des autres marchés immobiliers du Canada, le marché immobilier de Montréal a connu un début d’année beaucoup plus lent que les années précédentes. Le mois de janvier 2023 a vu une diminution des prix des maisons et une baisse significative de l’activité de vente par rapport à janvier 2022», analyse le site spécialisé Wowa.

Les ventes de maisons à Montréal ont en effet diminué de 37 % par rapport à l’année précédente, tandis que les inscriptions en vigueur ont augmenté de 65 %.

Bien que le marché immobilier montréalais soit un des plus grands marchés au pays, il demeure plus abordable que celui de Toronto et de Vancouver.