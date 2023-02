Le taux de prestataires d’assurance-emploi en chute libre

La région métropolitaine de Montréal est la troisième agglomération au Canada où, proportionnellement à la population, la baisse mensuelle du nombre de prestataires d’assurance-emploi est la plus élevée, selon un rapport de Statistique Canada. Entre octobre 2022 et novembre 2022, cette baisse s’élève à 10,8%.

Les données montrent aussi qu’à 396 000, le nombre de prestataires d’assurance-emploi est à son niveau le plus bas jamais enregistré au Canada, à l’exception de l’été 2021, où le programme de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) était en place.

En plus d’une baisse marquée au cours des deux derniers mois étudiés, le rapport note aussi un recul du nombre de demandeurs au cours de l’année. Au Québec, cette baisse est plus forte à Montréal. Entre novembre 2021 et novembre 2022, le nombre de personnes recevant des prestations d’assurance-emploi a baissé de 61,2% dans la région administrative de la métropole.

Le nombre de personnes qui ont involontairement quitté leur emploi est aussi en baisse pour la même période, selon l’enquête sur la population active. «Cette diminution du nombre de personnes quittant leur emploi involontairement pourrait contribuer au niveau historiquement bas du nombre de personnes touchant des prestations régulières d’assurance-emploi en novembre 2022», note Statistique Canada.

L’assurance sociale en hausse

Malgré la baisse du nombre de demandeurs d’assurance-emploi, le nombre de demandeurs d’assurance sociale, lui, augmente de manière importante. Selon le dernier relevé du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, le nombre de prestataires d’assurance sociale a augmenté de 81,8% entre septembre 2021 et novembre 2022 à Montréal. En novembre 2022, ce sont 48 835 adultes montréalais aptes à l’emploi qui ont perçu des prestations d’aide sociale.

Le contexte économique marqué par l’inflation et le coût élevé de la vie pourrait expliquer cette hausse du nombre de prestataires d’assurance sociale. Plusieurs ménages sont plongés dans une situation précaire et ces derniers peuvent donc solliciter des prestations d’assurance sociale.