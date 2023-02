Combien d’arbres y a-t-il dans votre quartier? Cet outil vous permet de le savoir

Une carte interactive permet aux Montréalais et Montréalaises de découvrir des informations sur plus de 350 000 arbres publics recensés par la Ville.

Les arbres recensés proviennent de données ouvertes de la Ville, mais leur classification par espèce et par taille qui peut être appréciée avec l’outil Arbres publics de Montréal a été réalisée par Guillaume Larocque, du centre du Centre de la science de la biodiversité du Québec.

L’outil se trouve à l’adresse suivante: https://quebio.ca/fr/arbresmtl.

Capture d’écran

En déplaçant l’image vers un arrondissement en particulier, on peut voir la liste des arbres les plus courants changer. Par exemple, sur le Plateau Mont-Royal, au centre, ainsi qu’à Pointe-aux-Trembles, à l’est, c’est l’érable argenté qui trône, alors qu’à Pierrefonds, à l’ouest, c’est plutôt l’érable de Norvège et qu’à Côte-Saint-Paul, au sud, c’est le frêne de Pennsylvanie.

Certains secteurs, comme L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, sont malheureusement dépourvus de données. Toutefois, pour les endroits où les arbres sont notés, il est possible de voir le diamètre de chaque arbre individuel. Pour certains, la date de plantation est aussi disponible. Par contre, les prises de mesure ne sont pas effectuées chaque année; il est donc possible que le diamètre noté ne corresponde plus à celui de l’arbre réel.