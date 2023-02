Les vols de voiture en hausse de 83,3% au Québec

Les vols de voiture ont explosé au Québec entre 2016 et 2021, avec une hausse de 83,3%, révèle une nouvelle étude de Hellosafe. La plateforme, qui propose des services de comparaison de produits financiers, précise que 8139 véhicules ont été volés au Québec en 2021, dont plus de la moitié (52%) à Montréal. La région de Laval se classe deuxième à ce chapitre, avec 35% des vols de véhicule recensés.

C’est donc l’équivalent de 22 vols de voiture par jour qui ont été recensés en 2021.

L’étude de Hellosafe rappelle en outre qu’entre 2011 et 2016, le nombre de vols de voitures au Québec avait chuté de près de 50% – une tendance qui s’est inversée entre 2016 et 2021. En se basant sur les chiffres publiés par le Groupement des assureurs automobiles (GAA) du Québec, l’étude de Hellosafe fait d’ailleurs remarquer qu’une hausse de près de 50% a été enregistrée au cours de la dernière année de l’étude, soit 2021. En 2020, on avait recensé 5430 vols de voiture, comparativement aux 8139 constatés en 2021.

Hausse des coûts pour les assureurs

Au total, les vols de voiture ont coûté 241,3 M$ aux assureurs de la province en 2021, soit trois fois plus que cinq ans auparavant.

Quoiqu’on avait recensé 8192 vols de véhicule en 2011 – un nombre semblable à celui enregistré en 2021 – notons que le coût représenté par ces délits en 2021 a été multiplié par 2,2 par rapport à 10 ans auparavant (111,4 M$).

Hellosafe précise dans son étude que l’augmentation vertigineuse des coûts liés aux vols de voiture pour les assureurs au Québec est également le résultat de l’explosion du coût moyen des sinistres liés aux vols de voiture, qui est passé de 13 600 $ en 2011 à 29 644 $ en 2021 (soit une hausse de 118 %) – du fait du prix toujours plus élevé des véhicules.

Montréal, plaque tournante

Avec 3763 vols recensés en 2021, la région administrative de Montréal représente à elle seule 46,4% du total des vols de voiture au Québec. Le fait que Montréal représente le principal port de sortie des véhicules volés pour les expédier à l’étranger expliquerait en grande partie qu’elle soit la région de prédilection pour les voleurs de voiture dans la province.

Toujours pour l’année 2021, si on ajoute la partie urbaine de la Montérégie qui jouxte Montréal (818 vols, soit 10,1% du total québécois) et Laval (813 vols, soit 10% du total), ce sont en réalité les deux tiers (66,5%) des vols de voiture de la province qui ont lieu dans l’agglomération urbaine montréalaise.

«Le Canada est devenu une source de vols et d’exportations de véhicules de haute valeur. Les véhicules à travers le pays sont volés en plus grand nombre pour être exportés à l’international par des réseaux criminels organisés. Les produits de cette activité illégale sont utilisés pour financer le crime organisé et le terrorisme, à la fois aux niveaux national et international», indique Bryan Gast, le vice-président des services d’enquête de l’Association Équité, une organisation à but non lucratif qui soutient les assureurs canadiens dans la lutte contre la fraude à l’assurance.

M. Gast précise par ailleurs qu’au Québec, les VUS occupent 6 des 10 places sur la liste des 10 véhicules les plus volés de l’Association Équité.