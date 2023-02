«L’Étoile du Nord» brille fort dans une vidéo d’Adidas

Le joueur de basket professionnel Bennedict Mathurin, originaire de Montréal-Nord, brille dans son art et, par effet rebond, permet du même coup de faire rayonner sa ville et le quartier.

L’athlète de 20 ans, qui évolue avec l’équipe des Indiana Pacers dans la National Basketball League (NBA), apparaît dans une production vidéo signée Adidas. Le court-métrage d’une durée d’une minute retrace le parcours de celui qu’on appelle l’Étoile du Nord, tout en braquant les projecteurs sur le quartier dont il est originaire: Montréal-Nord.

Superposé aux images, un émouvant monologue narre les évènements présentés.

«Ton amour pour le basket te fait vivre une expérience extraordinaire en ce moment. Et c’est fou de voir tous tes efforts et ton dévouement depuis que t’es tout petit», peut-on entendre. C’est vraiment inspirant, et pas juste pour moi. Pour la communauté de Montréal-Nord, la communauté haïtienne et surtout les jeunes qui te suivent et t’admirent».

La mairesse de Montréal Valérie Plante n’a pas manqué de souligner les accomplissements de l’athlète. «Benn Mathurin est un athlète natif de Montréal-Nord dont le parcours parsemé de victoires nous remplit de fierté», s’est-elle réjouie sur Twitter.

Dans la section des commentaires, plusieurs internautes ont également félicité la vedette et fait part de leur émoi.

