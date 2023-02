Montréal dit vouloir embaucher 25% de cadres issus des minorités visibles

La Ville de Montréal prend les grands moyens pour faire augmenter le nombre de cadres des minorités visibles au sein de son administration. En entrevue avec Métro, la présidente du Comité exécutif, Dominique Olivier, révèle qu’elle est actuellement dans une grande campagne de recrutement ciblée en direction de ces groupes.

En plus de l’assujettissement au programme d’égalité en emploi, la Ville vient d’ajouter la diversité dans ses critères d’embauche de cadres. «On vise le chiffre de 25%. Un poste sur quatre doit aller à quelqu’un des communautés racisées. Je veux parler des Latinos, des Arabes, des Noirs et des Autochtones», précise Mme Olivier.

Je crois fermement qu’il faut commencer par donner l’exemple en haut et que ça va percoler dans la machine si on a plus de diversité. Dominique Olivier, conseillère du Vieux-Rosemont de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie et numéro deux de la Ville.

Mais l’administration ferait face à un vrai problème. Elle ne reçoit pas assez de CV des gens de cette catégorie de la population. «J’aurais tendance à dire qu’on n’en reçoit pas assez», concède Mme Olivier. Elle affirme que la Ville cherche, en vain actuellement, à pourvoir plus de 50 postes en Technologie de l’information (TI).

L’administration municipale souligne qu’il existe du mentorat et de l’accompagnement pour des gens de la diversité qui veulent devenir des cadres en son sein. «Il y a différents postes où les gens devraient être en mesure de rentrer et de travailler, cheminer au sein de la Ville de Montréal» conseille Dominique Olivier.

Pompiers et minorités visibles

En effet, les postes de cadre sont peu occupés par des gens des minorités visibles, groupes de personnes qui ne sont pas de race ou de couleur blanche. Malgré tout, c’est en administration qu’on en retrouve le plus, soit 222 selon les données de 2021 de la Ville alors qu’ils étaient seulement 179, en 2020.

En 2021, les cadres de direction étaient au nombre de 11, comparativement à six, en 2020. Suivent les policiers-cadres, avec 10 en 2021. C’est chez les pompiers où l’on retrouve le moins de minorités visibles à Montréal, et encore moins comme cadre. On parle de seulement trois personnes au niveau du Service incendie de Montréal (SIM).